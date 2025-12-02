Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kunker ke OKU, Herman Deru Pastikan PT Semen Baturaja Siap Suplai Kebutuhan PSN

Selasa, 02 Desember 2025 – 10:57 WIB
Gubernur Sumatra Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdie melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu (1/12/2025). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdie melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu (1/12/2025). 

Rangkaian agenda dimulai dengan peninjauan ke PT Semen Baturaja, yang turut dihadiri Bupati OKU Teddy Meilwansyah serta jajaran Forkopimda OKU.

Herman Deru menegaskan pentingnya kesiapan PT Semen Baturaja dalam mendukung pembangunan di Sumatera Selatan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Sumsel memiliki beberapa proyek besar dan salah satu kebutuhan utamanya tentu semen. Karena kami memiliki pabrik semen di daerah ini, kami berharap PT Semen Baturaja dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di Sumsel,” ujarnya.

Selain meninjau proses produksi, rombongan juga melaksanakan penanaman pohon sebagai bentuk komitmen terhadap penghijauan dan pelestarian lingkungan.

Seusai dari PT Semen Baturaja, Gubernur dan rombongan melanjutkan agenda ke lokasi Groundbreaking Peningkatan Jalan Cor Ruas Batu Kuning–Kurup. 

Proyek ini menjadi jawaban atas aspirasi warga OKU yang sejak lama menginginkan peningkatan kualitas akses jalan di wilayah mereka.

“Kami ingin menjawab keinginan masyarakat untuk memperbaiki jalan di Kabupaten OKU, khususnya ruas Batu Kuning–Kurup,” kata Herman Deru saat groundbreaking.

