Kunker ke Washington DC, Prabowo Bakal Bertemu Donald Trump, Apa yang Akan Dibahas?

Selasa, 17 Februari 2026 – 08:24 WIB
Presiden Prabowo saat akan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam rilis resmi, Prabowo dan rombongan terbatas diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin (16/2) kemarin.

Dalam Kunjungan ke Washington DC itu, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.

Keduanya akan membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, mereka juga akan melakukan sama strategis di berbagai bidang.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Adapun, Prabowo diketahui sudah tiga kali kunjungan kerja ke AS semenjak dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

