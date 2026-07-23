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JPNN.com - Politik - Legislatif

Kuntadi Gantikan Febrie Adriansyah, Komisi III Berharap Kepercayaan Publik Pulih

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:03 WIB
Kuntadi Gantikan Febrie Adriansyah, Komisi III Berharap Kepercayaan Publik Pulih - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo soal Putusan MK Nomor 135. Foto: Fathan/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru mendapat sambutan hangat dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo.

Ia berharap kepemimpinan Kuntadi mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan menerapkan prinsip 'sapu bersih' dalam membasmi korupsi.

Rudianto menegaskan bahwa Kejagung merupakan garda terdepan negara dalam penegakan hukum pidana khusus.

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Oleh karena itu, seluruh jajarannya dituntut bekerja secara profesional dan tidak terjerat dalam praktik yang melanggar hukum.

"Kejaksaan Agung memegang amanat undang-undang dan negara sebagai panglima dalam perang melawan korupsi. Kita sangat berharap Kejagung ke depan benar-benar bertindak sebagai 'sapu bersih'," ujar Rudianto saat memberikan keterangan, Kamis (23/7).

Politikus NasDem tersebut menggarisbawahi pentingnya integritas lembaga penegak hukum agar tidak ternoda oleh tindakan melanggar hukum dari internalnya sendiri.

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"Fokus utamanya adalah memberantas korupsi secara nyata, bukan malah menjadi bagian dari praktik korupsi itu," tegasnya.

Menurut Rudianto, pergantian pucuk pimpinan di Jampidsus ini harus dijadikan momentum untuk menghadirkan optimisme baru di tengah polemik yang sempat terjadi.

Penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah mendapat sambutan hangat

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TAGS   Kuntadi  Febrie Adriansyah  Komisi Iii Dpr  Jampidsus 
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