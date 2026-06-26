Kunto Aji Akhirnya Memulai Era Kuda Hitam dengan bERANI

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Kunto Aji akhirnya melangkah ke fase berikutnya setelah dikenal lewat karya-karya yang banyak mengajak pendengar masuk ke ruang refleksi personal.

Langkah tersebut ditandai Kunto Aji dengan merilis bERANI, single pembuka dari album studio keempatnya, Kuda Hitam.

bERANI menjadi titik berangkat dari perjalanan baru yang menempatkan keberanian sebagai sesuatu yang sederhana namun penting: tetap hadir, tetap menjaga, dan tetap memilih orang yang dicintai.

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Menurutnya, bERANI adalah sebuah lagu cinta yang berangkat dari keinginan sederhana untuk tetap memilih, menjaga, dan menemani orang yang dicintai.

Alih-alih membicarakan kecemasan tersebut secara gamblang, Kunto Aji memilih untuk membungkusnya dalam sebuah lagu cinta.

Gagasan lahir dari pengalaman personal Kunto Aji sebagai seorang suami dan ayah, yang kerap dihadapkan pada kekhawatiran tentang masa depan dan hal-hal yang berada di luar kendalinya.

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Di tengah rasa khawatir tersebut, dia menemukan bahwa keberanian bukanlah tindakan besar yang heroik, melainkan pilihan yang terus diambil setiap hari. Dalam situasi yang tidak selalu pasti, keberanian hadir dalam bentuk yang sederhana: memilih untuk tetap tinggal, menjaga, dan berjalan bersama.

Melalui lirik dalam bERANI, Kunto Aji menempatkan dirinya bukan sebagai pengamat ataupun narator, melainkan sebagai sosok orang pertama yang sedang berjanji. Janji untuk tetap berdiri di sisi orang yang dicintainya, sekaligus menerima tanggung jawab yang datang bersama pilihan tersebut.