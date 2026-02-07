Kuota Asing Berlebih, Persib Bandung Singkirkan Adam Przybek dari Super League

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:10 WIB

jpnn.com - Persib Bandung resmi mengakhiri aktivitasnya di bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26.

Pemain terakhir yang direkrut Maung Bandung ialah Sergio Castel, penyerang asal Spanyol yang diplot menambah daya gedor lini depan.

Kedatangan Castel berdampak pada komposisi pemain asing Persib.

Pasalnya, sesuai regulasi ILeague, setiap klub hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing untuk kompetisi domestik.

Sebelum Castel hadir, kuota pemain asing di Persib sudah lengkap.

Mereka terdiri atas Adam Przybek (Wales), Luciano Guaycochea (Brasil), Julio Cesar (Brasil), Berguinho (Brasil), Uilliam Barros (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Patricio Matricardi (Argentina), Frans Putros (Irak), Federico Barba (Italia), Andrew Jung (Prancis), dan Layvin Kurzawa (Prancis).

Pelatih Persib Bojan Hodak pun menjawab pertanyaan soal siapakah pemain asing yang akan dilepas di putaran dua BRI Super League.

Hodak mengatakan, tidak akan ada legiun asing yang dilepas, sekalipun dengan kehadiran Sergio Castel.