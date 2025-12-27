Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kuota Ferry Masih Longgar, ASDP Dorong Masyarakat Rencanakan Arus Balik Sejak Dini

Sabtu, 27 Desember 2025 – 18:57 WIB
ASDP mengungkapkan kuota penyeberangan kapal Ferry secara umum masih relatif longgar. Foto: ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Pasca-perayaan Hari Raya Natal 2025, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali.

Berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 per Jumat (17/12) pukul 08.00 WIB, tingkat pemanfaatan kuota tiket lintasan Jawa–Sumatera dan Jawa–Bali hingga Hari Raya Natal tercatat mencapai 31,83 persen.

Sementara pemesanan untuk periode pasca-Natal hingga awal Tahun Baru masih berada pada kisaran 4,32 persen.

Kondisi itu menunjukkan kuota penyeberangan secara umum masih relatif longgar.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan situasi tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengatur perjalanan dari jauh hari.

“Kami mengimbau pengguna jasa agar tidak menunggu puncak arus balik. Dengan kuota yang masih tersedia, masyarakat dapat memilih waktu perjalanan yang lebih nyaman dan terhindar dari kepadatan,” ujarnya.

Dia menegaskan operasional penyeberangan dilaksanakan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, dengan ASDP berfokus pada kesiapan layanan bagi pengguna jasa.

Pada puncak pergerakan pasca-Natal yang terjadi pada 26 Desember 2025 atau H+1, tingkat pemanfaatan kuota di sejumlah pelabuhan menunjukkan variasi.

ASDP mengungkapkan kuota penyeberangan kapal Ferry secara umum masih relatif longgar.

