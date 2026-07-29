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JPNN.com - Politik - Parpol

Kupang Siap Sambut Jokowi, PSI NTT: Persiapan Jalan Santai hingga Karnaval Sudah Tuntas

Rabu, 29 Juli 2026 – 16:11 WIB
Kupang Siap Sambut Jokowi, PSI NTT: Persiapan Jalan Santai hingga Karnaval Sudah Tuntas - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakorda DPD PSI Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, KUPANG - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Christian Widodo memastikan seluruh persiapan menyambut kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah rampung.

Untuk diketahui, Jokowi dijadwalkan tiba di Kota Kupang pada 1 Agustus 2026 mendatang.

Menurut Christian, panitia bersama berbagai pihak telah menuntaskan seluruh kebutuhan teknis maupun koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

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Kunjungan tersebut akan diawali dengan jalan santai bersama masyarakat di kawasan Car Free Day, Jalan El Tari, mulai pukul 06.00 WITA, dan dilanjutkan dengan Karnaval Budaya serta Karnaval Gajah di kawasan Pantai Lahi Lai Bissi Koepan (LLBK) pada pukul 15.00 WITA.

"Seluruh persiapan sudah dilakukan dengan baik. Sejauh ini persiapan kita berjalan lancar karena banyak sekali pihak yang ikut membantu menyambut kehadiran Bapak Jokowi di Kupang," kata Christian, Rabu (29/7).

Ia mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Jokowi terus meningkat menjelang hari pelaksanaan.

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Banyak warga menghubunginya untuk memastikan jadwal kunjungan mantan presiden tersebut.

"Setiap hari banyak masyarakat yang menghubungi saya untuk menanyakan kepastian kehadiran Pak Jokowi. Mereka sangat antusias dan sudah tidak sabar menyambut beliau di Kota Kupang," ujarnya.

Ketua PSI NTT mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kedatangan Jokowi terus meningkat menjelang hari pelaksanaan.

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TAGS   Jokowi  PSI  NTT  Partai Solidaritas Indonesia  safari politik Jokowi  Christian Widodo 
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