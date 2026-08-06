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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Kupas Tuntas Teknologi Intelligent Dual Mode di Jetour T1 dan T2

Kamis, 06 Agustus 2026 – 13:21 WIB
Kupas Tuntas Teknologi Intelligent Dual Mode di Jetour T1 dan T2 - JPNN.COM
PT Jetour Sales Indonesia (JSI) membeberkan kinerja teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menjadi jantung penggerak Jetour T1 dan T2. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia (JSI) membeberkan kinerja teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menjadi jantung penggerak Jetour T1 dan T2.

Kedua mobil tersebut sudah diperkenalkan ke publik di Indonesia bagian dari komitmen Jetour dalam menghadirkan inovasi kendaraan elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Product Senior Manager PT Jetour Sales Indonesia, Irwan Nugraha Kurnia mengungkapkan teknologi itu menawarkan keseimbangan antara performa, efisiensi, dan kemudahan penggunaan dalam berbagai kondisi berkendara.

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Dia melihat setiap konsumen memiliki preferensi berkendara yang berbeda.

"Intelligent Dual Mode (i-DM) kami hadirkan dengan karakter yang berbeda pada Jetour T1 i-DM dan Jetour T2 i-DM, sehingga masing-masing mampu memberikan pengalaman berkendara yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen,” ungkap Irwan saat ditemui di GIIAS 2026.

Dia menjelaskan teknologi i-DM mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, motor listrik, dan Dedicated Hybrid Transmission (DHT).

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Sistem itu memungkinkan mobil beroperasi menggunakan tenaga listrik, mesin bensin, maupun kombinasi keduanya secara otomatis, sehingga menghasilkan performa yang responsif tanpa mengorbankan efisiensi.

Implementasi teknologi i-DM pada masing-masing model itu disesuaikan dengan karakter konsumen.

PT Jetour Sales Indonesia (JSI) membeberkan kinerja teknologi Intelligent Dual Mode (i-DM) yang menjadi jantung penggerak Jetour T1 dan T2.

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TAGS   Jetour T1 i-DM  Jetour T2  Intelligent Dual Mode  Jetour T1  SUV PHEV  otomotif 
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