Kupeluk Kamu Selamanya, Perjuangan Seorang Ibu Berdamai dengan Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Kuy! Studios mempersembahkan film debut layar lebar yang bekerja sama dengan Aktina Film, berjudul Kupeluk Kamu Selamanya.

Film drama tersebut menampilkan cerita perjuangan seorang ibu untuk berdamai dengan kehidupannya.

Kupeluk Kamu Selamanya mengikuti kisah seorang ibu tunggal bernama Naya yang diperankan oleh Hana Malasan. Dia harus merelakan karier demi merawat anak, Aksa (Jared Ali), yang memiliki penyakit bawaan sejak lahir.

Ketika berpisah dari suami (Ibnu Jamil), kehidupan Naya makin menantang. Saat sakit bawaan Aksa semakin parah dan membuatnya harus menjalani perawatan, Naya diuji kekuatannya baik sebagai ibu dan seorang manusia.

Disutradarai oleh Pritagita Arianegara, yang dalam setiap filmnya selalu berbicara tentang relasi ibu dan anak, Kupeluk Kamu Selamanya memberikan sebuah perjalanan emosional yang menyentuh dari kisah Naya dan Aksa. Penonton diajak merasakan dan memaknai arti cinta tanpa syarat, dari sudut pandang seorang ibu.

Kupeluk Kamu Selamanya dibintangi oleh Hana Malasan, Jared Ali, Ibnu Jamil, Fanny Ghassani, Nissy Meinard, Vonny Anggraini, Yurike Prastika, Mario Irwinsyah, dan Leroy Osmani.

Film tersebut juga menjadi debut aktris Dinda Hauw sebagai produser, bersama Dara Dwitanti. Kupeluk Kamu Selamanya juga menjadi debut Sean Gelael di industri perfilman Indonesia, dengan menjadi produser eksekutif bersama Angga Dwimas Sasongko.

“Saya ingin penonton pulang dan menyadari, bahwa kita memiliki cinta yang tidak akan pernah selesai, yakni cinta seorang ibu kepada anaknya. Namun, ketika cinta itu selesai, itu menjadi sebuah kenangan yang juga tidak akan pernah akan hilang,” ungkap sutradara Pritagita Arianegara.