Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Internasional - Timur Tengah

Kupumadu Desak Gencatan Senjata di Iran, Israel, dan Lebanon

Senin, 06 April 2026 – 21:45 WIB
Kupumadu Desak Gencatan Senjata di Iran, Israel, dan Lebanon - JPNN.COM
Masyarakat adat di Merauke melakukan aksi protes menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas tanah mereka, di saat yang sama para legislator asal Papua dikritik karena dinilai bungkam terhadap persoalan ini. Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah anggota DPR dan DPD RI mendeklarasikan pembentukan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (Kupumadu) atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Anggota DPR berbagai fraksi hadir dalam deklarasi Kupumadu, yakni Ahmad Doli Kurnia (Golkar), Saleh Partaonan Daulay (PAN), Mardani Ali Sera (PKS), Sofyan Dedi (PDIP), Eva Monalisa (PKB), Ahmad Irawan (Golkar), dan Muhammad Nuh (perwakilan DPD).

Doli menyebut Kupumadu dibentuk sesuai dengan amanat konstitusi yang menegaskan perdamaian.

"Berlandaskan pada amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Doli menyatakan Kaukus membuat sepuluh pernyataan sikap terkait situasi geopolitik, mulai perang Rusia vs Ukraina hingga AS-Israel vs Iran, yang mengancam stabilitas global.

"Memicu krisis kemanusiaan serta mengganggu keamanan energi dan pangan dunia," lanjut dia.

Selain itu, kata Doli, pernyataan sikap dibuat menanggapi eskalasi militer di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI penjaga perdamaian.

"Gugurnya 3 prajurit TNI dalam menjalankan mandat perdamaian dunia merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan peacekeepers," katanya.

Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (Kupumadu) mendesak dilakukannya gencatan senjata di kawasan konflik, seperti Iran, Israel, dan Lebanon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  Konflik Timur Tengah  Kupumadu  Gencatan senjata  Iran  Israel 
BERITA PERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp