JPNN.com - Ekonomi - UMKM

KUR BRI Jadi Penyelamat Usaha Angkringan Ini untuk Bangkit & Bertumbuh

Minggu, 11 Januari 2026 – 19:08 WIB
Berkat ketekunannya dan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, usaha Heddy dapat terus tumbuh, pelanggan bertambah, dan ekonomi keluarga ikut terbantu. Foto: Dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Kehilangan pekerjaan tak membuat seorang Heddy Pamungkas, warga Karang Kebon Utara, Semarang, menyerah dengan keadaan.

Heddy memilih membuka usaha kuliner yang dinamai Angkringan Moses untuk memiliki sumber penghasilan baru.

Berkat ketekunannya dan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, usahanya dapat terus tumbuh, pelanggan bertambah, dan ekonomi keluarga ikut terbantu.

Menurutnya, usaha angkringan memiliki prospek yang baik karena banyak peminatnya walapun memiliki banyak rintangan.

“Saat itu memang lagi ramai dan menurut saya bisa untuk usaha jangka panjang. Usaha ini memiliki potensi yang besar namun tak luput dari sejumlah tantangan seperti hujan, karena kami jualan di pinggir jalan raya. Selain itu, kadang ada saja orang yang nakal (mengganggu),” tuturnya.

Dari sisi pelanggan pun tak menentu. Lalu lintas jalan besar tidak selalu berbanding lurus dengan pembeli. Meski begitu, lokasi strategis dekat hotel justru menjadi peluang baru angkringan moses untuk memperluas segmen pelanggan dari yang sekadar lewat hingga tamu hotel.

“Perkembangannya, pelanggan baru selalu ada. Tetapi yang namanya jualan, ya tidak pasti setiap hari. Untuk penjualan harian, lancar, meskipun kadang ada sedikit penurunan. Alhamdulillah masih bisa dibilang lancar,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, Heddy mulai merasakan ada banyak kebutuhan yang harus segera ia penuhi.

