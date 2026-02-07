Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kurang 60 Menit, Sunarto Merestui Penangkapan Ketua PN Depok

Sabtu, 07 Februari 2026 – 10:49 WIB
Kurang 60 Menit, Sunarto Merestui Penangkapan Ketua PN Depok - JPNN.COM
Pengadilan Negeri Kota Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Agung tak butuh waktu lama memberikan restu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setywan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan perizinan untuk menahan Eka dan Bambang termasuk mudah.

Asep mengatakan pimpinan KPK dan Mahkamah Agung melakukan komunikasi terkait perizinan hanya dalam waktu kurang dari satu jam.

Baca Juga:

"Tidak susah. Mungkin enggak sampai satu jam komunikasi antara pimpinan KPK dengan MA, dan alhamdulillah Bapak Ketua MA (Sunarto) memberikan izin untuk KPK melanjutkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam.

Dia mengatakan dalam waktu kurang dari satu jam, pimpinan KPK menjelaskan mengenai kecukupan alat bukti yang telah ditemukan terkait Eka dan Bambang.

"Dijelaskan oleh Pak Ketua KPK (Setyo Budiyanto) kepada Bapak Ketua MA tadi terkait dengan kecukupan alat bukti yang bersangkutan ya, dua alat bukti gitu ya, dan lain-lainnya tentang peran-perannya,” katanya.

Baca Juga:

Pak Sunarto mendukung proses yang dilakukan oleh KPK.

"Pak Ketua (KPK) juga menyampaikan kepada kami bahwa Bapak Ketua MA sangat mendukung proses yang dilakukan," ujarnya.

Ketua PN Depok dan Wakil Ketua PN Depok ditangkap KPK setelah mendapat restu dari Pak Sunarto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ketua PN Depok  PN Depok  OTT KPK  KPK  Sunarto MA  MA  Mahkamah Agung 
BERITA KETUA PN DEPOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp