JPNN.com - Kriminal

Kurang Ajar, Penumpang Transjakarta Masturbasi di Tengah Penumpang

Jumat, 16 Januari 2026 – 11:01 WIB
Tangkapan layar dari Instagram @jkt.fyp terduga pelaku yang melakukan masturbasi di TransJakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Instagram/@jkt.fyp/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah video beredar di media sosial Instagram melalui akun @jkt.fyp memperlihatkan para penumpang Transjakarta geram terhadap tindakan pelaku yang melakukan masturbasi di bus dengan kondisi penuh penumpang.

Akun tersebut menuliskan kejadian tersebut terjadi di bus Transjakarta 1A dengan rute Pantai Maju-Balai Kota, kejadiannya berawal seorang pria menyium bau cairan putih lalu menanyakan ke pria terduga pelaku melakukan masturbasi.

Kemudian perempuan yang di dekat terduga pelaku sadar dan memeriksa bajunya yang telah basah dengan cairan berwarna putih.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan telah menyerahkan seorang penumpang yang melakukan tindakan masturbasi di bus Transjakarta pada Kamis (15/1) ke kepolisian.

"?Mengingat adanya aspek pidana, petugas kami di lapangan sudah mengamankan pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta Tjahyadi DPM saat dikonfirmasi, Jumat.

Atas kejadian tersebut, pihaknya melakukan briefing dan evaluasi kepada petugas di lapangan untuk memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dia juga mengapresiasi keberanian pelanggan yang peduli dan langsung melapor ke petugas saat kejadian. 

"Hal ini sangat membantu kami menjaga keamanan di dalam bus," kata Tjahyadi.

