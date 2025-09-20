Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pembunuh Pria yang Ditemukan Tewas di Baleendah Bandung

Sabtu, 20 September 2025 – 18:30 WIB
Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pembunuh Pria yang Ditemukan Tewas di Baleendah Bandung
Satreskrim Polresta Bandung saat melakukan olah TKP penemuan mayat pria bersimbah darah di Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/9/2025) dini hari. Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung menangkap pelaku pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan bersimbah darah di semak-semak Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. 

Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah mayat ditemukan oleh warga pada Jumat (19/9/2025) malam. 

Informasi penangkapan pelaku pembunuhan ini pun dikonfirmasi oleh Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono. 

"Pelaku sudah ditangkap," kata Aldi melalui pesan singkat kepada JPNN, Sabtu (20/9). 

Sementara, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara menuturkan, pelaku yang ditangkap berinisial F alias T, sementara korban adalah B. 

Luthfi menuturkan polisi berhasil menangkap pelaku F alias T di wilayah Kamojang, Kabupaten Bandung. Pelaku diketahui kabur untuk menghindari kejaran polisi. 

"Pada hari Sabtu, 20 September 2025 dini hari tadi, tim opsnal reskrim Polresta Bandung telah berhasil menangkap pelaku berinisial F alias T di wilayah Kamojang ketika sedang melarikan diri untuk bersembunyi," ucap Luthfi. 

Luthfi mengatakan pelaku adalah rekan dekat dari korban. Setelah ditangkap, F dibawa ke Polsek Baleendah untuk dilakukan pemeriksaan. 

Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan bersimbah darah di Baleendah, Kabupaten Bandung.

