JPNN.com - Olahraga - All Sport

Kurang Moncer di Seri Pontianak, Jakarta Livin' Masih Beri Ceyda Aktas Kesempatan

Senin, 12 Januari 2026 – 22:15 WIB
Pevoli Jakarta Livin' Mandiri, Ceyda Aktas saat berlaga pada ajang Proliga 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri masih memberikan kepercayaan kepada pemain asing mereka yakni Ceyda Aktas.

Pemain kelahiran 18 Agustus 1994 itu masih belum menampilkan permainan terbaik dalam dua laga bersama tim milik BUMN tersebut.

Manajer Jakarta Livin’ Mandiri, Adnan Husein mengungkapkan masih percaya kepada pemain asal Turki itu menampilkan performa terbaik buat tim asuhan Danai Sriwatcharamethakul.

“Dari manajemen masih melihat perkembangan pemain asing nantinya seperti pada pada seri Medan.” 

“Saya berharap pemain asing bisa berkontribusi dalam mengangkat performa tim,” ujar Adnan saat dihubungi JPNN.com, Senin (12/1).

Manajemen Jakarta Livin’ sendiri terus melakukan evaluasi seusai di Proliga 2026 seri Pontianak tanpa kemenangan.

Dalam dua laga tercatat Yolla Yuliana cum suis menyerah dari Bandung bjb Tandamata (0-3) serta Jakarta Electric PLN (1-3).

Pada dua laga tersebut kontribusi Ceyda Aktas tercatat masih minim dengan menyumbangkan 16 angka.

voli  Ceyda Aktas  Jakarta Livin Mandiri  Proliga 2026 
