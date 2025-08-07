Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kurangi Pengangguran, Pemprov Sumsel Gelar Job Fair 2025, Ada 2 Ribu Lowongan Kerja

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:01 WIB
Kurangi Pengangguran, Pemprov Sumsel Gelar Job Fair 2025, Ada 2 Ribu Lowongan Kerja - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra (kemeja putih) saat hadir di pembukaan Job Fair Sumsel 2025 yang berlangsung di Atrium Palembang Square, Rabu (6/8). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra resmi membuka Job Fair Sumsel 2025, Rabu (6/8).

Kegiatan yang berlangsung di Atrium Palembang Square merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov Sumsel yang terus mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

Job Fair Sumsel 2025 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel ini menyediakan 2.000 lowongan kerja dari 35 perusahaan yang berpartisipasi.

Baca Juga:

Job Fair berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Agustus 2025, dan terbuka untuk seluruh masyarakat pencari kerja di Sumsel.

Sekda Edward Candra dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Disnakertrans menghadirkan wadah nyata bagi pencari kerja.

Dia menyebut Job Fair ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menciptakan peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

“Momen ini sangat penting untuk menjembatani pencari kerja dengan dunia industri. Mereka bisa langsung menemukan karir sesuai minat dan kompetensi masing-masing,” ujar Sekda Edward dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Sekda Edward menegaskan Pemprov Sumsel akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses kerja seluas-luasnya.

Job Fair Sumsel 2025 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel ini menyediakan 2.000 lowongan kerja dari 35 perusahaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Job Fair Sumsel 2025  Job Fair  Sumsel  Edward Candra  Lowongan Kerja  pencari kerja  Pengangguran  pemprov Sumsel 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp