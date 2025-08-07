Kurangi Pengangguran, Pemprov Sumsel Gelar Job Fair 2025, Ada 2 Ribu Lowongan Kerja

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra resmi membuka Job Fair Sumsel 2025, Rabu (6/8).

Kegiatan yang berlangsung di Atrium Palembang Square merupakan salah satu wujud komitmen Pemprov Sumsel yang terus mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

Job Fair Sumsel 2025 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel ini menyediakan 2.000 lowongan kerja dari 35 perusahaan yang berpartisipasi.

Job Fair berlangsung selama dua hari, yakni 6-7 Agustus 2025, dan terbuka untuk seluruh masyarakat pencari kerja di Sumsel.

Sekda Edward Candra dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Disnakertrans menghadirkan wadah nyata bagi pencari kerja.

Dia menyebut Job Fair ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menciptakan peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

“Momen ini sangat penting untuk menjembatani pencari kerja dengan dunia industri. Mereka bisa langsung menemukan karir sesuai minat dan kompetensi masing-masing,” ujar Sekda Edward dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Sekda Edward menegaskan Pemprov Sumsel akan terus mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses kerja seluas-luasnya.