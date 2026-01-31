Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kurir Babak Belur Dikeroyok, Itu Para Pelakunya

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:58 WIB
Kurir Babak Belur Dikeroyok, Itu Para Pelakunya - JPNN.COM
Pelaku pengeroyokan terhadap kurir paket di Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi, Jumat (30/1/2026).ANTARA/Ahmad Fikri

jpnn.com, CIANJUR - Kurir paket bernama Abdul Qudus (24) babak belur akibat dikeroyok.

Korban warga Kecamatan Pasirkuda dianiaya oleh tiga orang.

Ketiga pelaku ditangkap setelah petugas menerima laporan resmi dari korban pengeroyokan dan melakukan penyelidikan serta meminta keterangan saksi.

Baca Juga:

"Akibat perbuatan para pelaku membuat korban yang sehari-hari bekerja sebagai kurir paket mengalami luka serius, pengeroyokan yang dilakukan dipicu masalah pengiriman dan pembayaran paket dengan sistem bayar di tempat atau Cash on Delivery (COD)," kata Kapolsek Tanggeung AKP Dedi Suryaman, Jumat.

Dia menjelaskan dua orang pelaku RZ dan AR ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan, sedangkan NR ditangkap dalam perjalanan saat hendak melarikan diri, sehingga ketiganya digiring ke Polsek Tanggeung.

Di hadapan petugas, para pelaku mengatakan aksi pengeroyokan yang dilakukan karena tersinggung dengan pesan singkat dari korban pada ibunya karena tidak ada di rumah saat mengantarkan paket, sehingga mereka nekat melakukan penganiayaan.

Baca Juga:

"Korban mengirim pesan singkat melalui WhatsApp karena pemilik paket tidak ada di rumah, namun pelaku yang membaca pesan tersebut merasa tersinggung sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban," katanya.

Seperti diberitakan seorang kurir paket di Kecamatan Pasirkuda Abdul Qudus, menderita luka serius akibat dikeroyok tiga orang pria yang mengaku merasa tersinggung dengan pesan singkat yang di kirim pada ibunya karena saat hendak mengantarkan paket tidak berada di rumah.

Cuma gara-gara masalah sepele saat mengantarkan paket, kurir babak belur dikeroyok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kurir  dikeroyok  pengeroyokan  Cianjur 
BERITA KURIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp