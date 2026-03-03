Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kurir Pelaku Pencabulan Siswi SD di Palembang Diringkus Polisi

Selasa, 03 Maret 2026 – 19:25 WIB
Ilustrasi pencabulan. Foto: Ricardo/JPNN com.

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Unit I Subdirektorat I Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangkap pria berinisial RR (29) yang merupakan tersangka pencabulan terhadap siswi SD NKN (10).

Tersangka yang berprofesi sebagai kurir transportasi online ini ditangkap di Jalan Veteran atau tepatnya di depan Mall Social Market. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan orang tua korban. 

Nandang menjelaskan peristiwa dugaan pencabulan terjadi pada Senin 26 Januari 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu tersangka menjemput paksa korban di depan sekolahnya di Kota Palembang dengan modus mengajak mencari anak lain. 

"Tersangka membawa korban berkeliling hingga ke lokasi sepi di Jaka Karang Sari IV, Kelurahan Gandus. Di sana, tersangka melakukan tindakan pencabulan dan sempat mencekik korban karena adanya perlawanan," kata Nandang. 

Aksi tersebut terhenti saat seorang warga melintas di lokasi kejadian. Tersangka kemudian melarikan diri dan meninggalkan korban di kawasan Talang Kepuh.

Lalu, korban pulang dan melapor ke orang tuanya. 

Polisi mengidentifikasi tersangka melalui rekaman CCTV dari rumah warga dan sebuah kafe di Jalan Lunjuk. 

TAGS   Polisi  pencabulan  kurir online  Polda Sumsel  pencabulan siswi 
