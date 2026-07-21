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JPNN.com - Kriminal

Kurir Sabu-Sabu 3 Kg Ini Ditangkap di Pelabuhan Khayangan Lombok

Selasa, 21 Juli 2026 – 06:15 WIB
Kurir Sabu-Sabu 3 Kg Ini Ditangkap di Pelabuhan Khayangan Lombok - JPNN.COM
Terduga kurir narkoba yang diamankan Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur Provinsi NTB di Lombok Timur, Minggu malam (19/7/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Lombok Timur.

jpnn.com - Personel Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap kasus peredaran narkoba dengan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 3 kilogram (Kg).

Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha menyebut penangkapan kurir sabu-sabu itu oleh personel Sat Resnarkoba di Pelabuhan Khayangan Lombok, Minggu malam (19/7/2026).

"Polres Lombok Timur berhasil menangkap seorang kurir narkoba yang berasal dari pulau Sumbawa" kata AKBP Ariakta di Lombok Timur, Senin (20/7/2026).

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Pengungkapan kasus tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.

Personel kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyergapan terhadap pelaku di Pelabuhan Khayangan.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas menemukan barang narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 kg yang dibawa dari Mataram dan rencana akan diedarkan di Pulau Sumbawa.

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"Sementara untuk proses hukum lebih lanjut pelaku dibawa ke Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut," katanya.

Pelaku dengan inisial R langsung dibawa Polda NTB, karena barang buktinya mencapai 3 Kg.

Personel Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap kasus peredaran narkoba dengan menyita barang bukti sabu-sabu seberat 3 kilogram (Kg).

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TAGS   sabu-sabu  kurir narkoba  Lombok  Ditangkap  Polda NTB  polres lombok timur 
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