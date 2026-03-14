Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kurir Sabu-Sabu Ditangkap di Depan Mako Polres Muratara

Sabtu, 14 Maret 2026 – 14:14 WIB
Kedua tersangka beserta barang bukti saat diamankan di Polres Muratara. Foto: dokumen polisi

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Dua kurir narkotika jenis sabu-sabu ditangkap tepat di depan Markas Komando Polres Musi Rawas Utara di Jalan Lintas Sumatera Kilometer 85, Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Rabu malam (11/3/2026).

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara menangkap dua kurir narkotika jenis sabu-sabu tepat didepan Markas Komando Polres Musi Rawas Utara, Rabu malam (11/3/2026).

Dua kurir tersebut dihentikan petugas karena gerak-gerik mereka mencurigakan saat melintas di depan markas polisi.

Baca Juga:

Ketika memeriksa kendaraan tersebut, petugas menemukan dua paket sabu-sabu dengan berat bruto 2,25 gram serta sejumlah peralatan yang biasa digunakan untuk mengonsumsi narkotika. 

Tak hanya itu, petugas juga menyita satu bal plastik klip bening ukuran kecil, sepuluh lembar plastik klip sisa pakai, serta dua buah pirek kaca yang biasa digunakan sebagai alat hisap narkotika.

Polisi kemudian mengidentifikasi kedua pelaku sebagai EB, seorang buruh tani, serta RS yang masih berstatus pelajar. Namun, sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas tersangka yang tergolong anak dirahasiakan sepenuhnya.

Baca Juga:

Selain itu, polisi juga menemukan fakta mencurigakan pada kendaraan yang digunakan para pelaku. Sepeda motor Honda Supra-X tersebut tidak memiliki pelat nomor maupun nomor rangka.

Kondisi kendaraan tanpa identitas resmi itu memperkuat dugaan bahwa motor tersebut digunakan sebagai sarana operasional dalam aktivitas distribusi narkotika.

Nekat lewat depan Markas Polres Muratara, kurir sabu-sabu ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Muratara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  Kapolres Muratara  narkoba  Musi Rawas Utara 
BERITA SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp