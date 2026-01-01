Kurniawan Dwi Yulianto Jadi Pelatih Timnas U-17, Begini Dukungan Nova Arianto

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto mendukung langkah penuh Kurniawan Dwi Yulianto menukangi level U-17.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai Kurniawan punya kemampuan untuk membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi.

“Laga persahabatan melawan China menjadi bahan evaluasi untuk Kurniawan Dwi Yulianto untuk observasi tim melihat sejauh mana dan apa yang harus diperbaiki ke depannya dari Timnas Indonesia U-17,” ungkap Nova Arianto.

Legenda Persib Bandung itu menilai tugas Kurniawan Dwi Yulianto tidak mudah dalam menukangi Made Arbi Ananta dan kolega.

Sebab, menurutnya, melatih di level kelompok umur membutuhkan ekstra motivasi lantaran para pemain masih belum stabil secara emosi.

“Secara metode dan filosofi pasti berbeda, tapi semoga pelatih yang baru bisa mengenal karakter pemain dan membawa Timnas Indonesia sampai ke Piala Dunia,” ujar Nova Arianto.

Timnas Indonesia U-17 akan dilatih Kurniawan Dwi Yulianto seusai Nova Arianto naik kelas menggantikan Frank van Kempen di level U-20.

Tugas yang diemban mantan penggawa Sampdoria itu tidak mudah untuk mempersiapkan Garuda Muda tampil di Piala AFF dan Piala Asia tahun ini.