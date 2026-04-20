Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kurniawan Langsung Fokus ke Piala Asia U-17 2026, Panggil 3 Pemain Abroad

Senin, 20 April 2026 – 16:49 WIB
Kurniawan Langsung Fokus ke Piala Asia U-17 2026, Panggil 3 Pemain Abroad - JPNN.COM
Pelatih Timnas U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-17 Kurniawan Dwi Yulianto tak mau berlama-lama meratapi hasil buruk di Piala AFF U-17 2026.

Dia sudah ancang-ancang menyusun skuad menjelang Piala Asia U-17 2026.

Timnas Indonesia U-17 dipastikan tancap gas menuju turnamen yang akan digelar di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026. Namun, kali ini wajah tim dipastikan tak akan sama.

Baca Juga:

Tak hanya sekadar evaluasi biasa, legenda Timnas Indonesia itu akan melakukan perombakan pemain.

Dari total 50 pemain yang sudah masuk daftar, hanya 23 nama yang akan dipertahankan dan sesuai regulasi. 

"Untuk pemain memang kami nanti akan membawa 23 pemain dan dari list rombongan kami itu ada 50 pemain yang sudah didaftarkan," ujar Kurniawan.

Baca Juga:

Untuk menambah kekuatan, Kurniawan akan memanggil tiga pemain abroad. Langkah ini diyakini sebagai upaya meningkatkan kualitas tim secara instan, terutama untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Grup B.

Mereka adalah Matthew Baker (Melbourne City, Australia), Mike Rajasa (FC Utrecht, Belanda), dan Noha Pohan Simangunsong (NAC Breda, Belanda).

Timnas U-17 langsung fokus menghadapi Piala Asia U-17 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto berencana memanggil tiga pemain aboard.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala asia u-17  Kurniawan  Kurniawan Dwi Yulianto  timnas u-17 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp