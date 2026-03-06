Kurniawan Respons Hasil Drawing Piala AFF U-17: Kami tidak Pilih-Pilih Lawan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto merespons hasil drawing Piala AFF U-17 2026. Dari undian peserta grup itu, Timnas U-17 Indonesia menghuni Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Kurniawan menilai bahwa semua calon lawan tim asuhannya di Piala AFF U-17 cukup berat.

“Mengenai hasil drawing (pengundian) tentunya kami akan siaplah. Artinya, kami tidak pilih-pilih lawan karena memang di kelompok umur ini, kan, setiap tahunnya umurnya beda,” kata Kurniawan saat dijumpai setelah acara pengundian peserta grup di Jakarta, Jumat (6/3).

“Kami tidak bisa melihat “oh ini tim lebih kuat, tim ini lebih lemah”. Buktinya, Myanmar juga tahun ini bisa lulus ke Piaal Asia. Jadi, yang pasti kami mempersiapkan tim untuk siap bertanding dan mohon doanya dari semua untuk Piala AFF, karena ini menjadi persiapan awal sebelum menuju ke Piala Asia,” lanjut Kurniawan.

Dia juga menjelaskan bahwa para pemain muda harus memiliki mentalitas kemenangan saat tampil di berbagai turnamen.

“Di usia tumbuh-kembang tentunya kami mencoba untuk mendorong mereka agar mereka memiliki mentalitas kemenangan, itu yang paling penting. Jadi, apa pun pertandingannya itu sama pentingnya, baik itu uji coba ataupun ajang-ajang yang kami hadapi,” tutur sosok yang akrab disapa Kurus itu.

Pada Grup A Piala AFF U-17, Timnas U-17 Indonesia akan bertemu musuh bebuyutannya, Malaysia. Kendati demikian, Kurniawan menegaskan bahwa semua lawan dianggap sama berbahayanya.

“Kalau saya pribadi bukan hanya Malaysia, semua tim itu menjadi lawan yang kuat. Jadi, kami harus respek, tidak boleh menganggap remeh, dan siapa pun lawannya kami harus bermain 100 persen. Semua sama, jadi selagi kami beda jersi, kami harus fight,” ujar Kurniawan.

Piala AFF U-17 2026 dijadwalkan akan berlangsung di Jawa Timur pada 11 sampai 23 April.