Kurniawan Siap Coret 6 Pemain Menjelang Piala Asia U-17 2026

Sabtu, 25 April 2026 – 10:28 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Detik-detik menegangkan menyelimuti skuad Timnas Indonesia U-17.

Enam pemain dipastikan berada di ambang pencoretan jelang keberangkatan ke Piala Asia U-17 2026.

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto tak lagi memberi ruang kompromi. Dari total 26 pemain yang saat ini menghuni pemusatan latihan, hanya 23 nama yang akan dipertahankan.

Artinya, enam pemain harus rela tersingkir dalam seleksi akhir yang berlangsung ketat. Keputusan krusial itu akan ditentukan dalam rapat internal tim pelatih bersama tim medis.

Salah satu nama yang terancam masuk daftar coret adalah Mochamad Mierza Fiejatullah. Kondisi hamstring yang belum pulih membuat posisinya semakin rawan.

“Kalau tidak memungkinkan bermain, kami tidak akan ambil risiko. Kariernya masih panjang,” ujar Kurniawan.

Situasi makin panas dengan kehadiran tiga pemain diaspora, yaitu Mike Rajasa Hoppenbrouwers, Noah Leo Duvert, dan Mathew Baker yang otomatis menggeser komposisi tim. Persaingan pun makin panas, tak hanya soal kualitas, tetapi juga kondisi fisik.

Mathew Baker dijadwalkan telah tiba di Jakarta tadi malam dan langsung bergabung dengan tim. Sementara Noah dan Mike akan menyusul ke Arab Saudi dalam waktu dekat.

