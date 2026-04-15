jpnn.com, JAKARTA - Band melodic punk asal Jakarta, KURO! tidak pernah padam. Album penuh bertajuk self-titled KURO! baru saja diluncurkan sebagai bukti eksistensi dan ledakan energi.

KURO! terbentuk pada 1998, berawal dari pertemanan antara Teddy dan Isan, yang kemudian mengajak Rendy (Silly Riot, Paper Gangster) serta Jimy untuk melengkapi formasi awal.

Nama KURO! sendiri berasal dari panggilan spontan Teddy kepada Isan, sebuah bentuk sapaan akrab yang populer dalam pergaulan anak muda Jakarta saat itu. Tanda seru (!) ditambahkan sebagai pembeda, mengingat sudah ada band punk legendaris asal Jepang bernama Kuro.

Pada 2001, KURO! melepas album perdana berjudul Forever Friends di bawah label Pinball Records. Album itu menjadi langkah awal di kancah punk rock independen Indonesia.

KURO! kemudian merilis album kedua bertajuk Ever Before pada 2004 melalui Simpleton Melodies Records (format kaset) dan Deathkill Records (format CD).

Pada 2012 KURO! merilis album ketiga berjudul Find Your Way di bawah label Hit N Run Records dalam format CD. Album itu kemudian dirilis ulang di Jepang oleh Bells On Records setahun setelahnya.

Teddy menjadi satu-satunya anggota yang meneruskan KURO! dengan menggandeng musisi additional untuk tetap menjaga eksistensi band. Dengan pergerakan yang lebih lambat namun konsisten, KURO! merilis single berjudul Kembali pada 2022.

Kini, KURO! secara mengejutkan merilis album penuh bertajuk self-titled KURO! melalui kanal digital. Album yang dirilis oleh Good & Bad Records itu menjadi jawaban atas kerinduan panjang para penikmat musik cepat yang tumbuh di era skatepunk dan melodic hardcore.