Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Kurs Rupiah Ambrol, Bank Indonesia Akhirnya Buka-bukaan

Jumat, 24 April 2026 – 20:30 WIB
Bank Indonesia merespons nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300 per dolar. Foto: Ricardo/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia merespons nilai rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.300 per USD pada Kamis (23/4).

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan tekanan terhadap mata uang RI dipicu meningkatnya dinamika global.

Kendati demikian, Destry Damayanti menyampaikan pergerakan rupiah saat ini masih terpantau sejalan dengan kondisi yang dialami oleh negara-negara di kawasan.

"Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54%," kata Destry Damayanti dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (24/4).

Bank Indonesia (BI) menyatakan terus meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini tengah tertekan.

Dalam upaya menjaga daya tarik pasar keuangan dalam negeri, Bank Indonesia juga

memperkuat struktur suku bunga pada instrumen moneter yang bersifat pro-market.

Strategi ini bertujuan agar aset domestik tetap kompetitif bagi investor di tengah dampak konflik Timur Tengah yang masih terus berlanjut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pasar Keuangan  nilai tukar rupiah  rupiah  USD  BI 
BERITA PASAR KEUANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp