Kurs Rupiah Ditutup Melemah 57 Poin Sore Ini, USD Tembus Rp 17.394

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin melemah 57 poin atau 0,33 persen menjadi Rp 17.394 per USD.

Kurs rupiah pada penutupan sebelumnya berada di level Rp17.337 per USD.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipicu serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyak di Rusia.

“Yang menyebabkan rupiah melemah ini masih dari eksternal, di mana di Eropa Timur, Ukraina terus melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah minyak di Rusia,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Mengutip Xinhua, Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan serangan Kiev terhadap infrastruktur minyak Rusia dapat memicu kenaikan harga minyak lebih lanjut.

Pengurangan pasokan minyak Rusia ke pasar global disebut akan memicu kenaikan harga yang lebih tajam.

Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh 740 drone Ukraina di garis depan dalam 24 jam terakhir per hari Minggu (3/5).

“Jadi, Ukraina rupanya lebih banyak lagi mengirim drone-drone secara jarak jauh yang mengakibatkan kondisi di wilayah Rusia, terutama adalah kilang-kilang minyak ini mengalami kebakaran yang cukup dahsyat. Ini yang membuat harga minyak mengalami kenaikan,” ungkap Ibrahim.