Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Kurs Rupiah Merangkak Naik, USD Jadi Rp 17.387

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:46 WIB
Kurs Rupiah Merangkak Naik, USD Jadi Rp 17.387 - JPNN.COM
Kurs rupiah menjadi Rp 17.333 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.387 per USD. Foto: Ricardo/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis menguat 54 poin atau 0,31 persen.

Kurs rupiah menjadi Rp 17.333 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.387 per USD.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi peluang tercapainya kesepakatan damai antara AS dengan Iran.

Baca Juga:

“Pasar menyambut positif meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran,” katanya di Jakarta, Kamis (7/5).

Mengutip Anadolu, AS dan Iran hampir menandatangani nota kesepahaman sepanjang satu halaman untuk mengakhiri perang serta menetapkan kerangka negosiasi nuklir yang lebih rinci.

Seperti dilaporkan Axios, mengutip sumber pada Rabu (6/5), AS berharap Iran dapat merespons dalam waktu 48 jam terhadap isu-isu utama.

Baca Juga:

Memang belum ada kesepakatan final, menurut laporan tersebut, tetapi kondisi itu adalah kesepakatan terdekat yang pernah dicapai keduanya sejak perang dimulai pada akhir Februari lalu.

Dalam draf kesepakatan tersebut, Iran diminta menangguhkan pengayaan nuklir, Amerika harus mencabut sanksi dan membebaskan dana yang dibekukan, serta keduanya harus melonggarkan pembatasan transit di jalur Selat Hormuz.

Kurs rupiah menjadi Rp 17.333 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.387 per USD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rupiah  kurs rupiah  USD  Ekonomi 
BERITA RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp