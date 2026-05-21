Kurs Rupiah Tetap Remuk, USD Sore Ini Sentuh Rp 17.667

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 13 poin atau 0,08 persen jadi Rp 17.667 per USD dari sebelumnya Rp 17.654 per USD.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini seiring rilis risalah Federal Open Market Committee (FOMC) bulan April 2026 menunjukkan mayoritas pejabat Federal Reserve (The Fed) memperingatkan potensi menaikkan suku bunga.

Sebelumnya, pada rapat April, FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dana federal tetap stabil dalam kisaran 3,5-3,75 persen.

“Mayoritas pejabat Federal Reserve (Fed) memperingatkan bank sentral kemungkinan perlu mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga jika inflasi terus berada di atas target 2 persen mereka,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut Ibrahim, risalah tersebut menyoroti kekhawatiran yang semakin dalam di antara para pejabat Fed tentang tekanan inflasi yang disebabkan oleh perang AS terhadap Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan perang Iran berada di tahap akhir, tetapi juga memperingatkan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan akan memicu lebih banyak aksi militer AS terhadap Iran, sehingga membatasi optimisme pasar secara luas.

Faktor lain, lanjut Ibrahim, Selat Hormuz sebagian besar tetap tertutup, sehingga harga minyak relatif tetap tinggi meskipun terjadi penurunan tajam awal pekan ini.

Iran sendiri memperingatkan apabila AS melakukan serangan lebih lanjut dan mengumumkan langkah-langkah untuk memperkuat kendalinya atas jalur air penting Selat Hormuz, yang sebelum perang mengangkut pengiriman minyak dan gas alam cair setara dengan sekitar 20 persen konsumsi global, tetapi sebagian besar telah ditutup.