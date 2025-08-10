Kursi Dirut KBS Belum Terisi, Wali Kota Eri Berkilah Begini

jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih mencari sosok tepat untuk menduduki kursi direktur utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Menurutnya, orang nomor satu di KBS haruslah figur yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga kreatif dalam mengembangkan kebun binatang legendaris tersebut.

Menurut Eri sosok Dirut KBS mendatang harus berani menghadirkan terobosan besar.

Dia mencontohkan ide kerja sama internasional untuk menghadirkan satwa langka, seperti panda merah atau panda besar dari Tiongkok, melalui skema pertukaran atau pinjam satwa.

"Pemimpin KBS berikutnya harus bisa mengubah yang tadinya dianggap mustahil menjadi kenyataan. Kami butuh orang yang punya inovasi nyata," ujar Eri, Minggu (10/8).

Dia menegaskan tidak ingin asal memilih kandidat. Proses seleksi akan dilakukan secara hati-hati agar posisi strategis ini diisi oleh orang yang benar-benar mampu memajukan KBS.

Baca Juga: Cawali Eri Cahyadi Ungkap Pentingnya Toleransi dalam Membangun Kota Surabaya

“Kalau salah pilih, bukan hanya tidak ada kemajuan, malah bisa merugikan perusahaan," tegasnya.

Saat ini, kinerja PDTS KBS dinilai cukup positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan program pertukaran satwa berjalan lancar. Namun, Eri berharap Dirut baru mampu melampaui pencapaian tersebut.