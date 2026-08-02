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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kursi Gianni Infantino Mulai Bergoyang, UEFA Siapkan Penantang Baru?

Minggu, 02 Agustus 2026 – 12:30 WIB
Kursi Gianni Infantino Mulai Bergoyang, UEFA Siapkan Penantang Baru? - JPNN.COM
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Gianni Infantino menghadapi tekanan besar setelah hubungan FIFA dengan UEFA kembali memanas.

Meski rencana penjualan saham Piala Dunia akhirnya dibatalkan, Presiden FIFA itu justru menjadi sasaran kritik keras dari konfederasi sepak bola Eropa.

UEFA menilai persoalan tersebut tidak berhenti hanya dengan dibatalkannya proposal tersebut.

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UEFA Belum Puas

Mereka meminta pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana tersebut dimintai pertanggungjawaban, termasuk Infantino sebagai orang nomor satu di FIFA.

Dalam pernyataan resminya, UEFA menyebut Infantino telah mengingkari komitmen yang pernah disampaikan saat pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016.

"Janji-janji itu tidak pernah benar-benar dipenuhi. Kesepakatan yang dirancang secara tertutup dan dipaksakan tersebut tidak memiliki transparansi," demikian isi pernyataan resmi UEFA.

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Sikap keras UEFA bukan tanpa alasan. Sebelumnya, mereka menjadi pihak yang paling vokal menolak wacana penjualan saham Piala Dunia.

Kursi Presiden FIFA Mulai Digoyang?

UEFA bahkan sempat mengisyaratkan kemungkinan memboikot turnamen apabila proposal itu tetap dijalankan.

Gianni Infantino menghadapi tekanan besar setelah hubungan FIFA dengan UEFA kembali memanas.

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TAGS   Gianni Infantino  UEFA  FIFA  Presiden FIFA 
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