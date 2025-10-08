Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kusnaeni Sebut Peluang Timnas Indonesia Mengalahkan Arab Saudi Terbuka, Begini Analisisnya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:45 WIB
Kusnaeni Sebut Peluang Timnas Indonesia Mengalahkan Arab Saudi Terbuka, Begini Analisisnya - JPNN.COM
Suasana latihan Timnas Indonesia di Jeddah jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi dalam laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB. 

Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni mengatakan peluang timnas mengalahkan Arab Saudi cukup terbuka pada laga nanti. 

"Secara teknis, peluang mengalahkan Arab Saudi cukup terbuka. Dua pertemuan terakhir pun sudah membuktikan Indonesia tidak terkalahkan di kandang lawan maupun kandang kita sendiri," kata Mohamad Kusnaeni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10).

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian mental yang cukup berat bagi Timnas Indonesia.

Kematangan emosional para pemain, kejelian pelatih menyusun rencana permainan, dan kedisiplinan pemain mengikuti skema bermain akan menjadi kunci peluang Timnas Indonesia memenangi pertandingan.

Kali ini, dia melanjutkan, skuad Indonesia yang diasuh Pelatih Patrick Kluivert bahkan lebih kuat. Meskipun kiper Emil Audero absen, kualitas dan kedalaman skuad Indonesia masih sedikit di atas Arab Saudi.

Baca Juga:

Kemajuan paling signifikan dialami Timnas Indonesia di lini depan setelah Emiliano Jonathan bergabung dan pulihnya Ragnar Oratmangoen. 

Ditambah dengan berangsur pulihnya Ole Romeny, daya dobrak lini Indonesia cukup kuat untuk membongkar pertahanan Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi dalam laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang timnas menang cukup terbuka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Arab Saudi vs Indonesia  Kualifikasi Piala Dunia  Kusnaeni  Patrick Kluivert  Timnas  Timnas Indonesia vs Arab Saudi 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp