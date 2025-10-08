Kusnaeni Sebut Peluang Timnas Indonesia Mengalahkan Arab Saudi Terbuka, Begini Analisisnya

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Timnas Arab Saudi dalam laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni mengatakan peluang timnas mengalahkan Arab Saudi cukup terbuka pada laga nanti.

"Secara teknis, peluang mengalahkan Arab Saudi cukup terbuka. Dua pertemuan terakhir pun sudah membuktikan Indonesia tidak terkalahkan di kandang lawan maupun kandang kita sendiri," kata Mohamad Kusnaeni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengatakan bahwa laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian mental yang cukup berat bagi Timnas Indonesia.

Kematangan emosional para pemain, kejelian pelatih menyusun rencana permainan, dan kedisiplinan pemain mengikuti skema bermain akan menjadi kunci peluang Timnas Indonesia memenangi pertandingan.

Kali ini, dia melanjutkan, skuad Indonesia yang diasuh Pelatih Patrick Kluivert bahkan lebih kuat. Meskipun kiper Emil Audero absen, kualitas dan kedalaman skuad Indonesia masih sedikit di atas Arab Saudi.

Kemajuan paling signifikan dialami Timnas Indonesia di lini depan setelah Emiliano Jonathan bergabung dan pulihnya Ragnar Oratmangoen.

Ditambah dengan berangsur pulihnya Ole Romeny, daya dobrak lini Indonesia cukup kuat untuk membongkar pertahanan Arab Saudi.