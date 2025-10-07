KUSTOMFEST 2025 “MADCHINIST” Sukses Mengguncang Yogyakarta
jpnn.com, JAKARTA - Ajang lebaran bagi pencinta budaya kustom dari dalam dan luar negeri, KUSTOMFEST 2025 yang mengusung tema MADCHINIST, sukses digelar pada 4-5 Oktober di Jogja Expo Center (JEC).
Tak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, pesta custom culture itu juga dihadiri tamu dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, hingga Jepang.
Ribuan pengunjung tumpah ruah menikmati dua hari penuh parade kendaraan kustom, kontes kreatif, balap, hingga konser musik.
“Keberhasilan tahun ini adalah hasil konsistensi kami dalam menjaga kualitas acara. Karya-karya yang tampil benar-benar menyegarkan dan menunjukkan perkembangan dunia kustom Indonesia,” ungkap Lulut Wahyudi, Direktur KUSTOMFEST, dalam keterangannya, Selasa (7/10).
Pemenang Ajang Bergengsi
Best Hot Rod & Kustom Car Show diraih oleh Jambronk Deathless Empire - Zie Garage YKY, dengan mobil Chevrolet Impala bergaya Low Rider.
Best Kustom Bike Show dimenangkan oleh Imam Naufaldi dengan motor berbasis H-D Shovelhead 1978 dari Queen Lekha Choppers, Yogyakarta.