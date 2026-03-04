Close Banner Apps JPNN.com
Kutuk Pelecehan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing, Taufik Hidayat: Merusak Integritas Olahraga

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:41 WIB
Kutuk Pelecehan Seksual di Pelatnas Panjat Tebing, Taufik Hidayat: Merusak Integritas Olahraga - JPNN.COM
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat di Istana, Selasa (4/3). Foto: Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Pusat PBSI sekaligus Wamenpora Taufik Hidayat mengecam keras dugaan pelecehan seksual di lingkungan pelatnas panjat tebing.

Taufik menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.

"Kami menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual yang terjadi di dunia olahraga. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Sanksi harus tegas," ucapnya di Jakarta, Rabu (4/3).

Taufik menilai pelecehan seksual, kekerasan fisik maupun intimidasi di dunia olahraga sangat tidak dibenarkan dan melanggar integritas dan martabat olahraga.

"Kami menegaskan bahwa pelecehan seksual terhadap atlet, ofisial maupun pelatih adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan integritas olahraga," tegasnya.

Peraih medali emas olimpiade bulutangkis ini juga menyerukan bahwa, tidak ada kompromi terhadap sikap dan perilaku kejahatan yang meresahkan serta merendahkan profesi di dunia keolahragaan.

"Tidak ada toleransi terhadap perilaku yang merendahkan martabat dan mencederai rasa aman. Lingkungan olahraga harus menjadi ruang yang aman, profesional dan bermartabat bagi semua," urainya lagi.

Sebelumnya, Menpora Erick menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik terhadap atlet di lingkungan pemusatan latihan nasional (pelatnas) panjat tebing.

