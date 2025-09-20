Kutukan Mandalika Masih Membayangi, Marc Marquez Bertekad Akhiri Rekor Buruk di Lombok

jpnn.com - Marc Marquez tengah berada di ambang gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati.

Namun, di balik peluang besar itu, The Baby Alien menyoroti Sirkuit Mandalika sebagai salah satu tantangan terberat dalam kalender musim ini.

Untuk mengunci gelar pada debutnya bersama Ducati, Marquez hanya butuh unggul tiga poin dari adiknya, Alex Marquez, saat tampil di MotoGP Jepang 2025 yang digelar di Sirkuit Motegi pada 26–28 September.

Meski demikian, perhatian Marquez juga tertuju pada dua seri Asia lain, yakni Mandalika dan Sepang.

Ancaman Mandalika

Bagi Marquez, Mandalika menyimpan cerita kelam. Sejak pertama kali digelar pada 2022, pembalap asal Spanyol itu belum pernah menuntaskan balapan utama di Lombok.

Kecelakaan pada sesi pemanasan di musim 2022, kegagalan finis pada 2023, hingga masalah motor di balapan utama tahun lalu membuat sirkuit ini seolah menjadi 'angker' bagi Marquez.

"Sejauh ini saya belum pernah finis di Mandalika. Saya harap tahun ini bisa menyelesaikan balapan dan mudah-mudahan naik podium," ujar Marquez, dikutip dari Crash.

Siap Pecahkan Kutukan

Meski sempat naik podium ketiga dalam sprint race Mandalika 2024, Marquez mengakui trek tersebut tetap menjadi tantangan besar.