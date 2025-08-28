Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kuwait Batal Lawan Timnas Indonesia, Pilih Suriah, PSSI Meradang

Kamis, 28 Agustus 2025 – 05:59 WIB
Kuwait Batal Lawan Timnas Indonesia, Pilih Suriah, PSSI Meradang
Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kuwait bukan hanya wanprestasi karena membatalkan laga kontra Timnas Indonesia secara sepihak. Mereka ternyata juga memilih beruji coba dengan sesama tim asal Timur Tengah, Suriah.

Kondisi itu membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir makin meradang. Dia memastikan akan melaporkan Kuwait ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

PSSI Siap Lapor AFC

Keputusan Kuwait mengingkari kesepakatan itu mengejutkan. Apalagi, tiket laga yang sedianya digelar di Surabaya pada September sudah banyak terjual.

Baca Juga:

"Teman-teman media kan lihat, baru diumumkan Kuwait melawan Suriah. Kami enggak bisa apa-apa. Namun, kalau secara hitam di atas putih, secara kesepakatan, kami sudah punya approval. Makanya kami akan melaporkan ke AFC," kata Erick, Rabu (27/8/2025).

Pemegang Tiket Akan Mendapat Refund

Erick menjamin pemegang tiket Indonesia vs Kuwait akan mendapat pengembalian dana penuh.

"Semua tiket yang sudah dibeli tentu refundable. Silakan kalau mau dikembalikan. Namun, kalau mau di-keep, nanti akan ada kompensasi. Kami harus menghormati para suporter yang sudah berkomitmen mendukung tim nasional," jelasnya.

Baca Juga:

PSSI memastikan Timnas Indonesia tetap akan bertanding pada 5 September 2025. Sebagai pengganti Kuwait, lawan yang dipilih ialah Taiwan.

Dengan kualitas lawan yang menurun, target Timnas Indonesia untuk mendapatkan uji tanding level tinggi sebelum tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tentu tak sepenuhnya terpenuhi.(dkk/jpnn)

Timnas Kuwait wanprestasi parah, batalkan laga lawan Indonesia secara sepihak, eh malah umumkan lawan Suriah

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

TAGS   Timnas Indonesia  Kuwait  PSSI  Erick Thohir  Timnas Kuwait  FIFA Matchday 
