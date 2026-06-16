KVB Futures Perkuat Komitmen Edukasi Finansial dan Literasi Industri Derivatif

jpnn.com, JAKARTA - KVB Futures terus mendorong peningkatan literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap pasar derivatif di Indonesia.

Sejalan dengan makin tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi, kebutuhan akan informasi pasar yang akurat, mudah dipahami, dan bernilai edukatif juga kian penting.

Melalui berbagai inisiatif edukasi, KVB Futures membantu masyarakat mencermati peluang dan risiko investasi sehingga dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih percaya diri dan bijak.

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Urgensi edukasi finansial masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51%. Temuan ini menunjukkan bahwa akses layanan keuangan tumbuh lebih cepat ketimbang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk yang digunakan.

"Pelaku industri masih memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara kerja, manfaat, dan risiko berbagai produk keuangan dan investasi," ujar Presiden Direktur KVB Futures Tonny Fong.

Literasi keuangan berperan penting meningkatkan kesejahteraan finansial. OECD melalui OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy mengungkap bahwa individu dengan tingkat literasi keuangan yang memadai ternyata memiliki tingkat kesejahteraan finansial rata-rata sekitar 10 poin lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum mencapai standar minimum.

"Dari studi tersebut, kita menyadari, tingkat literasi yang lebih tinggi berkaitan dengan daya tahan finansial yang lebih baik, termasuk kesiapan menghadapi guncangan ekonomi dan mengelola keuangan jangka panjang," papar Tonny Fong.

Sebagai bagian dari komitmen meningkatkan edukasi finansial dan literasi masyarakat, KVB Futures melakukan kunjungan media ke Bloomberg Technoz guna menjajaki kolaborasi dalam pengembangan konten edukatif dan penyebaran informasi pasar yang lebih relevan.