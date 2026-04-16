KWP Award 2026 untuk Amelia, Apresiasi Jaga Ekosistem Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dianugerahi penghargaan dalam ajang KWP Award 2026. Amelia menyabet kategori Legislator Peduli Literasi dan Ruang Digital. Penghargaan ini diberikan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Amelia dalam mengawal isu transformasi digital dan perlindungan publik di dunia siber.

Acara penganugerahan berlangsung khidmat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4). Forum ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam tanggapannya, Amelia Anggraini menyatakan rasa syukur sekaligus memaknai penghargaan ini sebagai pengingat akan besarnya tanggung jawab dalam menjaga ekosistem digital nasional.

“Penghargaan ini saya terima dengan rasa syukur, sekaligus sebagai pengingat bahwa kerja-kerja di ruang digital harus terus dijaga agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Amelia.

Bagi politisi Komisi I ini, literasi digital bukan sekadar pemahaman teknologi, melainkan fondasi bagi etika dan perlindungan masyarakat. Ia memberikan perhatian khusus pada kerentanan generasi muda, perempuan, dan anak-anak terhadap risiko disinformasi maupun penyalahgunaan teknologi.

“Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat, aman, mencerdaskan, dan tidak membiarkan masyarakat berjalan sendiri menghadapi banjir informasi. Penghargaan ini saya maknai bukan sebagai titik akhir, melainkan dorongan untuk terus memperkuat perlindungan anak di ruang siber dan tata kelola platform digital,” tegas Amelia.

Amelia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media, khususnya KWP, yang selama ini kritis dalam mengawal kerja parlemen. Menurutnya, pers yang sehat adalah mitra strategis dalam menjaga demokrasi dan membangun kesadaran publik di era transformasi digital.

Hadirnya berbagai pucuk pimpinan lembaga negara serta perwakilan dari Panglima TNI, Kapolri, hingga Kejaksaan Agung dalam acara tersebut menunjukkan bahwa isu literasi digital kini telah menjadi agenda prioritas nasional. Melalui apresiasi ini, Amelia berharap ruang digital Indonesia ke depan dapat lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.