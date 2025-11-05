Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KWP dan Universitas Paramadina Bekerja Sama untuk Program Beasiswa Kepada Wartawan Parlemen

Rabu, 05 November 2025 – 09:08 WIB
KWP dan Universitas Paramadina Bekerja Sama untuk Program Beasiswa Kepada Wartawan Parlemen - JPNN.COM
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DR. Ariawan S.AP., MH.MA dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Bidang Mutu dan Kerja Sama Prof. Iin Mayasari memperlihatkan dokumen kerja untuk program beasiswa kepada Wartawan Parlemen seusai menandatangi MoU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 November 2025. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menjalin kerja sama dengan Universitas Paramadina dalam program beasiswa pendidikan bagi wartawan yang bertugas di lingkungan Parlemen (MPR/DPR/DPD RI).

Penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tersebut ini digelar bersamaan dengan diskusi bertema 'Implementasi Beasiswa Pendidikan Untuk Semua Kalangan'.

MoU ini ditandatangani langsung oleh Wakil Rektor Universitas Paramadina Bidang Mutu dan Kerja Sama Prof. Iin Mayasari dan Ketua KWP DR. Ariawan S.AP., MH.MA.

Ariawan mengatakan KWP berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan jurnalis Parlemen.

Dia mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses pendidikan bagi para wartawan dan keluarganya.

Ariawan menjelaskan program ini mencakup beasiswa untuk jenjang S1 bagi keluarga wartawan serta jenjang S2 bagi para jurnalis aktif.

“Kami ingin teman-teman wartawan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal S2 bahkan S3. Ini bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas dan kapasitas wartawan di parlemen," kata Ariawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 191 media yang tergabung di KWP dengan lebih dari 580 wartawan aktif meliput kegiatan DPR RI.

