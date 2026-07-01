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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026

Rabu, 01 Juli 2026 – 09:01 WIB
Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Kylian Mbappe menunjukkan ketajamannya saat Prancis menghajar Swedia 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Kylian Mbappe untuk sementara mengambil alih takhta Lionel Messi dalam perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026.

Kedua bintang tersebut sama-sama telah mengemas enam gol, tetapi Mbappe berhak menempati posisi teratas.

Kapten Timnas Prancis itu mengambil alih pimpinan klasemen pencetak gol seusai tampil gemilang ketika Les Bleus menyingkirkan Swedia dengan kemenangan 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

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Dalam laga tersebut, Mbappe mencetak brace yang membuat koleksi golnya menyamai milik Messi.

Meski memiliki jumlah gol identik, Mbappe untuk sementara berhak menempati posisi pertama.

FIFA menggunakan jumlah asis sebagai penentu ketika dua pemain atau lebih mengoleksi gol yang sama.

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Mbappe sudah membukukan dua asis sepanjang turnamen, sedangkan Messi masih belum mencatatkan kontribusi umpan yang berbuah gol.

Seluruh asis bomber Real Madrid itu lahir pada fase grup saat Prancis berhadapan dengan Norwegia.

Dua bintang lapangan hijau sama-sama tampil tajam di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Lionel Messi harus rela kalah dari Kylian Mbappe.

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TAGS   Kylian Mbappe  Lionel Messi  Mbappe  Piala Dunia 2026  Prancis 
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