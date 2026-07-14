Kylian Mbappe Sempat Bikin Prancis Cemas, Didier Deschamps Akhirnya Buka Suara

jpnn.com - Kylian Mbappe sempat membuat kubu Prancis dilanda kecemasan menjelang semifinal Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Mbappe menjadi sorotan setelah tidak menyelesaikan pertandingan saat Prancis menyingkirkan Maroko di babak perempat final.

Sang kapten harus ditarik ke luar lapangan pada menit ke-77 akibat mengalami masalah pada engkel.

Namun, Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps memastikan kondisi anak asuhnya itu tidak lagi menjadi persoalan sehingga tetap masuk dalam rencana untuk menghadapi Spanyol pada laga empat besar di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

"Dia merasa baik-baik saja," ujar Deschamps.

Pernyataan tersebut sekaligus meredam spekulasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Keraguan sempat menguat ketika penyerang berusia 27 tahun itu terlihat menjalani program latihan yang berbeda dari mayoritas rekan setimnya. Namun, Deschamps menegaskan situasi tersebut bukan pertanda adanya masalah baru.

"Sama seperti pemain lainnya, dia berhak menjalani sesi latihan selama 15 menit, bukan 20 menit," tambah Deschamps.