Laba Bersih Naik 10%, Citi Indonesia Borong Penghargaan FinanceAsia Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Citi Indonesia mencatatkan kinerja keuangan solid sepanjang 2025 dengan laba bersih naik 10 persen menjadi Rp2,8 triliun.

Pencapaian itu ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 7 persen, serta pengelolaan beban operasional yang tetap stabil dan efisien.

Kinerja positif tersebut menjadi salah satu bukti resiliensi Citi Indonesia di tengah dinamika industri perbankan.

Tidak hanya mencatat pertumbuhan laba, Citibank, N.A., Indonesia atau Citi Indonesia juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank institusional global terdepan di tanah air.

Pencapaian keuangan yang kuat itu turut membawa Citi Indonesia meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang FinanceAsia Awards 2026.

Dalam acara penghargaan tahunan yang digelar FinanceAsia di Hong Kong pada 25 Juni 2026, Citi Indonesia dinobatkan sebagai International - Best Bank, International - Best Bank for Large Corp & MNCs, serta International - Best Bank for Public Sector Clients.

"Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja Citi Indonesia sepanjang 2025, khususnya dalam melayani perusahaan multinasional, korporasi besar domestik, dan klien sektor publik," kata CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi dalam keterangannya, Jumat (3/7).

FinanceAsia menilai Citi mampu menunjukkan keunggulan melalui jaringan global, keahlian, inovasi, serta transaksi signifikan yang memberikan hasil optimal bagi para klien.