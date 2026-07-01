Laba Bersih PalmCo Melonjak 90,3% Tembus Rp 7,08 Triliun pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp 7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Direktur Utama PalmCo mengatakan nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp 3,72 triliun.

Kinerja keuangan ini disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba Bersih Setelah Pajak (Net Profit) 2025 mencapai angka Rp 7,08 Triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp 3,72 Triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta, Selasa (30/6).

Di samping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp 14.223,-/Kg atau 10,4 persen di atas 2024, Perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

Jatmiko menjelaskan pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan.

“Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.