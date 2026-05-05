JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Laba CBDK Meroket 317 Persen, CBD PIK2 Kian Jadi Incaran Korporasi

Selasa, 05 Mei 2026 – 11:30 WIB
Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com - JAKARTA - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membuka 2026 dengan kinerja keuangan solid. Pada kuartal pertama tahun ini (I-2026), laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tercatat Rp 542 miliar.

Capaian itu memelesat 317 persen secara tahunan. Pendapatan CBDK juga naik 74 persen menjadi Rp 743 miliar sepanjang tiga bulan pertama 2026 ini.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh monetisasi kawasan bisnis CBD PIK2 yang makin optimal.

Kawasan ini dinilai makin menarik bagi pelaku usaha dan korporasi yang membutuhkan lokasi ekspansi jangka panjang.

Dari sisi pendapatan, penyerahan kaveling tanah komersial menjadi penyumbang terbesar.

Segmen ini tumbuh 492 persen secara tahunan dan terutama berasal dari kawasan CBD PIK2.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyebut kinerja pada awal tahun ini menjadi bukti bahwa strategi perseroan berjalan sesuai arah.

“Pertumbuhan kinerja pada awal tahun ini menunjukkan bahwa strategi monetisasi kawasan bisnis yang kami bangun di CBD PIK2 terus menghasilkan momentum yang positif,” ujarnya.

