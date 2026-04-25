Laba Melejit Hingga 216,70 Persen di 2025, DADA Bagikan Dividen Rp 2 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) mencatatkan kinerja impresif sepanjang tahun buku 2025 dengan laba neto yang melejit sebesar 216,70 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dari Rp 1,11 miliar pada 2024 menjadi Rp 3,51 miliar di 2025.

Kenaikan signifikan ini mencerminkan makin kuatnya fundamental usaha Perseroan, yang didorong oleh keberhasilan strategi dalam mengoptimalkan aset serta meningkatkan kontribusi dari aktivitas operasional yang produktif dan berkelanjutan.

Selain pertumbuhan tahunan, Perseroan juga mencatatkan akselerasi kinerja yang kuat pada Kuartal IV 2025 dengan pertumbuhan sebesar 233,86% secara kuartalan (QoQ) dibandingkan Kuartal III 2025, serta meningkat 216,70% secara tahunan (YoY) dibandingkan Kuartal IV 2024.

Sejalan dengan capaian tersebut, manajemen memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 2 miliar kepada para pemegang saham sebagai bentuk komitmen dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) menyampaikan capaian ini merupakan hasil dari implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun.

“Pertumbuhan laba yang signifikan pada tahun 2025 mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam mengoptimalkan aset dan memperkuat kinerja operasional. Pembagian dividen ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan imbal hasil kepada pemegang saham, sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap prospek usaha ke depan,” ujar Bayu Setiawan.

Kinerja positif Perseroan didorong oleh meningkatnya kontribusi dari proyek-proyek komersial yang telah beroperasi, optimalisasi aset yang lebih produktif serta penguatan pendapatan berulang (recurring income) sebagai salah satu pilar utama stabilitas bisnis.

Dengan struktur keuangan yang sehat dan arus kas yang terjaga, Perseroan memiliki ruang untuk terus melakukan ekspansi usaha secara selektif dan terukur, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengembalian kepada pemegang saham.