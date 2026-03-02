Laba Tembus Rp6 Triliun, PalmCo Beberkan Langkah Capai Lompatan Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo, subholding Perkebunan Nusantara PTPN III mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat positif sepanjang tahun buku 2025.

Berdasarkan laporan keuangan unaudited, perusahaan sukses membukukan laba bersih sebesar Rp6,19 triliun, atau tumbuh 65 persen secara tahunan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengungkapkan peningkatan kinerja finansial ini merupakan dampak langsung dari kedisiplinan eksekusi strategi di seluruh lini.

"Fokus kami berpusat pada tiga hal pokok mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi yang tepat, dan optimalisasi aset yang dijalankan secara konsisten. Pencapaian laba unaudited Rp6,19 triliun ini bukan sekadar windfall profit dari fluktuasi harga komoditas, namun dampak nyata atas transformasi dan perbaikan mendasar cara kami bekerja," ujar Jatmiko.

Fundamental operasional yang semakin solid kata Jatmiko menjadi pijakan awal dari lompatan kinerja PTPN IV PalmCo.

Dari sisi produktivitas hulu, perusahaan mencatatkan peningkatan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) yang mencapai 20,63 ton per hektare (ton/ha), tumbuh 3 persen secara YoY.

Sementara itu, dari sisi hilir atau pengolahan, produktivitas Crude Palm Oil (CPO) mencatatkan performa yang lebih baik lagi, yakni mencapai 4,70 ton/ha, atau tumbuh 9 persen secara tahunan.

Pertumbuhan laba bersih hingga 65% YoY tersebut tidak lepas dari keberhasilan program efisiensi yang dijalankan perusahaan, yang kini menjadi motor utama profitabilitas.