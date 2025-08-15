Labinak: Mereka Ada di Sini, Horor Kanibalisme Berbalut Unsur Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Film horor kanibalisme, Labinak: Mereka Ada di Sini akan tayang di bioskop mulai 21 Agustus 2025 mendatang.

Karya produksi Anami Films itu siap menyajikan kisah yang mengerikan tentang sebuah penganut sekte kuno, yang menjadikan kanibalisme sebagai ritual untuk

mewujudkan usia abadi di dunia.

Disutradarai Azhar Kinoi Lubis dari produser Prakash Chugani, Deepak Chugani, dan Dilip Chugani, film Labinak membawa pengalaman sinematik yang menyegarkan dengan tema yang unik.

Labinak: Mereka Ada di Sini dibintangi oleh Raihaanun, Arifin Putra, Giulio Parengkuan, Nayla Purnama, Chantiq Schagerl, Jenny Zhang, Aimee Saras, dan Ivanka Suwandi.

Film tersebut akan mengeksplorasi tema kanibalisme yang berkelindan dengan kritik sosial tentang ketimpangan yang melanggengkan status quo kaum elite.

Dikisahkan Najwa (Raihaanun) sebagai guru honorer yang tinggal di kampung bersama anak semata wayangnya, Yanti (Nayla Purnama). Keduanya hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak layak.

Suatu ketika, keduanya didatangi oleh Diana (Jenny Zhang), dari Yayasan Payung Emas agar mereka mau pindah ke kota. Najwa ditawari menjadi guru di sekolah milik yayasan tersebut, dan Yanti bisa bersekolah dengan berbagai fasilitas yang lebih baik.

Semula, situasi berjalan manis. Namun, perlahan ada yang janggal di rumah dan sekolah yang kini menjadi kehidupan baru Najwa. Najwa kerap dihantui oleh berbagai makhluk menyeramkan baik saat di rumah, maupun di sekolah.