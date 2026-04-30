JPNN.com - Nasional - Humaniora

Laboratorium Suara Indonesia, Kinerja Pelindo Menunjukkan Tren Positif

Jumat, 01 Mei 2026 – 00:01 WIB
Pelindo mencatatkan kinerja yang positif. Foto: dok Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) melakukan survei jajak pendapat terhadap pengguna jasa pelabuhan di Indonesia untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan PT Pelindo.

Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia (LSI) Ahmad Zaki menyebut survei juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa menaikkan kepuasan pelanggan, mengukur harapan dan persepsi pengguna jasa, dan mengukur ketertarikan pelanggan dalam mempromosikan pelayanan perusahaan pelat merah itu.

Responden dalam survei ini terdiri 1.090 pengguna Jasa Pelindo, terdiri dari pemilik kapal/ agen, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), pemilik barang/forwarding, serta kontraktor dan penumpang Kapal Pelni di 80 pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.

Zaki mengatakan pengisian survei dilakukan dengan dua cara, yaitu pengisian secara offline maupun online menggunakan link yang telah dibagikan. Survei ini diklaim memiliki tingkat Kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,97 persen.

"Kuesioner yang kami bagikan ini untuk mengukur sampai di mana kepuasaan layanan yang berikan Pelindo, untuk dilakukan perbaikan. Kami juga menyediakan beberapa message box di beberapa tempat untuk menyampaikan aspirasi," ujar Zaki, dikutip dari siaran persnya, Kamis (30/4).

Berdasarkan hasil survei PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terbaru (per Maret 2026), kinerja layanan menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan kualitas dan kepuasan pengguna jasa.

"Terkait kinerja Pelindo untuk layanan pendukung pelabuhan, termasuk lapangan penumpukan, pergudangan, dan freight forwarding, sebanyak 84,6 persen responden puas, 12,2 persen tidak puas, 3,2 persen tidak menjawab," ujar Zaki.

Hasil Survei terkait waktu tunggu kapal (waiting time) sebanyak 87,3 persen responden puas dengan kinerja Pelindo, 10,2 persen tidak puas, dan selebihnya 2,5 persen tidak menjawab.

Hasil survei dari Laboratorium Suara Indonesia menunjukkan kinerka yang positif dari Pelindo.

