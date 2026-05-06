Ladies, Ingin Alis Mata Lebih Hitam, Gunakan 3 Minyak Alami Ini

Rabu, 06 Mei 2026 – 07:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI alis mata hitam alami bisa meningkatkan penampilan Anda.

Untuk mendapatkannya, Anda bisa menggunakan minyak dari bahan-bahan alami yang aman dan mujarab.

Tentunya, pemakaian minyak ini harus dilakukan secara rutin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Baca Juga: 3 Tips Hitamkan Alis Mata Secara Alami

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak jarak

Minyak jarak diperkaya dengan protein, asam lemak, antioksidan, dan vitamin yang bisa membantu menutrisi folikel rambut.

Minyak ini juga cukup terkenal sebagai salah satu solusi paling efektif untuk menebalkan rambut, termasuk alis.

2. Minyak zaitun

Minyak zaitun memiliki kandungan yang sangat bagus untuk membantu pertumbuhan rambut, seperti vitamin A dan E.

Vitamin E membantu k memelihara setiap helai rambut, sedangkan vitamin A mampu merangsang produksi sebum yang bisa membantu pertumbuhan rambut.