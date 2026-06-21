Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Ladies, Ingin Bokong Terlihat Mulus, 3 Bahan Alami Ini Solusinya

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:57 WIB
Ladies, Ingin Bokong Terlihat Mulus, 3 Bahan Alami Ini Solusinya - JPNN.COM
Ilustrasi minyak kelapa. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI bokong montok dan mulus tentu merupakan impian banyak wanita.

Namun, tak jarang jerawat muncul di bokong. Hal ini tentu membuat Anda merasa tidak nyaman.

Walaupun tidak muncul dipermukaan, kondisi ini cukup mengganggu akivitas dan membuat tidak percaya diri.

Baca Juga:

Tak perlu khawatir, untuk mengobati gejala itu terdapat bahan-bahan alami yang bisa diterapkan di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak kelapa

Bahan alami pertama agar bokong terlihat mulus ialah menggunakan minyak kelapa.

Baca Juga:

Minyak kelapa membantu mengurangi produksi sebun, membuat peradangan jerawat mereda, serta memiliki kemampuan membunuh bakteri penyebab infeksi.

Bila memiliki minyak kelapa di rumah, coba ambil sedikit minyak kelapa ke tangan lalu usapkan pada bokong setiap malam sebelum tidur.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu agar bokong terlihat mulus bebas jerawat dan salah satunya ialah menggunakan minyak kelapa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bokong  bahan alami  es batu  minyak kelapa 
BERITA BOKONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp